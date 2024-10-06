وفاة الممثلة المغربية نعيمة المشرقي عن 81 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت الممثلة المغربية نعيمة المشرقي اليوم السبت عن عمر يناهز 81 عاما بعد مشوار حافل بالعطاء في المسرح والسينما والتلفزيون امتد لأكثر من خمسة عقود.

وقالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية في بيان “كانت “الراحلة رمزا للفن المغربي، وأثرت الساحة الفنية بأعمالها الخالدة التي ستظل شاهدة على إبداعها وتفانيها”.

كما نعاها عدد من الفنانين المغاربة من بينهم المخرج أمين ناسور الذي كتب على حسابه بفيسبوك “رحلت الكبيرة… رحلت الفنانة العظيمة… رحلت الحنونة المتواضعة… رحلت لالة نعيمة المشرقي الفنانة المتعددة… حزين لفراقك أيتها الإنسانة الاستثنائية”.

ولدت نعيمة في 1943 وأظهرت موهبة مبكرة من خلال العمل المسرحي مع عدد من الفرق منها المعمورة، وبساتين، وفرقة الإذاعة والتلفزة المغربية كما سطع نجمها في التلفزيون عبر تأديتها أدوارا رئيسية في مجموعة مسلسلات من أبرزها (أولاد الناس) و(سوق الدلالة) و(الغالية).

قدمت للسينما سلسلة أفلام منها (عرس الدم) و(آخر طلقة) و(التكريم) و(البركة فراسك) و(خريف التفاح).

اختارتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) سفيرة للنوايا الحسنة كما شغلت منصب مستشارة للمرصد الوطني لحقوق الطفل.