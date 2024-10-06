ليلى علوي في بطولة فيلم “آل شنب”.. شاهدوا الإعلان التشويقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الشركة المنتجة عن الإعلان التشويقي الأول لفيلم “آل شنب”، والذي من المقرر عرضه خلال شهر أكتوبر الجاري في جميع دور العرض السينمائي.

ونشرت الشركة عبر حسابها على “إنستجرام” مقطع فيديو يضم برومو فيلم “آل شنب”، وأرفقته بالتعليق: “الإعلان التشويقي الأول لفيلم ‘آل شنب’، 31 أكتوبر في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي”.

فيلم “آل شنب” من بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، خالد سرحان، محمود البزاوي، أسماء جلال، هيدي كرم، علي الطيب، حسن مالك، سلافة غانم، ابتهال الصريطي، هبة يسري، أحمد عصام، ونورين أبو سعدة. الفيلم من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.