كندة علوش عن لبنان: “منحنا دهورًا من الجمال والفن والحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة كندة علوش عن لبنان تزامنًا مع الأحداث الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني في ظل الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل.

وكتبت كندة عبر حسابها على “إكس”: “لبنان منحنا دهورًا من الجمال، الأدب، الفن، والحب.. لبنان كان وسيظل وجهتنا وواجهتنا الأنيقة الجميلة المتحضرة. نعشق بلادنا ونفتخر بلبنان”.

وأضافت: “لذلك، فهو يستحق منا كل الحب، الدعم، الصلاة، والدعاء. يا رب احمي هذا البلد الرائع واحفظ أهله وشعبه”.

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش كان فيلم “نزوح”، الذي عُرض على منصة “شاهد”، وشارك في بطولته سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، من تأليف وإخراج سؤدد كعدان.