بعد 3 سنوات من الرصاصة القاتلة.. هل سيحضر أليك بالدوين العرض الأوّل لفيلم “راست”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيتم عرض فيلم “راست” لأول مرة في المهرجان السينمائي الدولي لفن التصوير السينمائي في بولندا في نوفمبر المقبل، بعد ما يقارب ثلاث سنوات من حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز.

بيلي بالدوين، البالغ من العمر 61 عامًا، عبّر عن دعمه للفيلم يوم الخميس خلال العرض الأول لفيلمه “أميركيون بلا عنوان” في لوس أنجلوس.

في حديثه لـTMZ، قال الممثل: “أعتقد أن الأمر رائع، لأن العائلة كانت ترغب في إتمام الفيلم حتى يشاهد الجمهور آخر أعمال هاتشينز”. وأضاف: “أرادوا تكريمها من خلال إكمال العمل وعرضه”.

توقفت عملية تصوير “راست” مؤقتًا في أكتوبر 2021 عندما أطلق أليك بالدوين، 66 عامًا، النار عن طريق الخطأ، مما أسفر عن وفاة هاتشينز البالغة من العمر 42 عامًا، وإصابة المخرج جويل سوزا. اكتمل تصوير الفيلم في مايو 2023.

بيلي بالدوين لن يكون حاضرًا في العرض الأول لفيلم “راست” حيث سيكون في سيينا بإيطاليا للترويج لفيلمه المستقل “cool indie arthouse” الذي يشارك فيه إلى جانب جود نيلسون ومايكل مادسن.

في الوقت الحالي، لا يزال غير مؤكد ما إذا كان أليك بالدوين سيحضر العرض الأول للفيلم أم لا. تجدر الإشارة إلى أن محاكمته بتهمة القتل غير المتعمد أُلغيت في أغسطس الماضي بعد قرار القاضي بأن الأدلة قد أسيء التعامل معها.