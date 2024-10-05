الساقية تستضيف حفل إنشاد ديني على مسرحها هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي، حفل إنشاد ديني لفرقة المتيم، في الثامنة مساء الأربعاء المقبل بقاعة النهر، وسعر التذكرة ١٠٠ جنيه.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأناشيد والابتهالات الدينية، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

شروط دخول الحفلات فى الساقية: