يواصل تحقيق النجاحات.. تامر عاشور يحيي حفلاً غنائيًا بدار الأوبرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة، 18 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يقدم عاشور خلال الحفل مجموعة متنوعة من أبرز أغانيه التي يفضلها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير. ويأتي هذا الحفل كجزء من سلسلة عروضه الفنية التي يشهدها العام الجاري.

وكان عاشور قد طرح مؤخرًا أغنية “وداع وداع”، التي لاقت تفاعلًا واسعًا، وهي من كلمات محمد جشم باشا، ألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري. وتضاف هذه الأغنية إلى رصيد عاشور من الأعمال الناجحة التي يحرص على تقديمها لجمهوره.

يُذكر أن آخر أغاني تامر عاشور، “هيجيلي موجوع”، حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تخطت 136 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. الأغنية من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمر الخضري.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل أغنية “عديت” تحقيق النجاحات، حيث حصدت أكثر من مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”. الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، وتوزيع توما، مما يعزز مكانة عاشور كواحد من أبرز الفنانين على الساحة الغنائية المصرية.