بعد خضوعها لجراحة في القلب.. هذه تطورات حالة نشوى مصطفى الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى بعد الأزمة الطارئة التي تعرضت لها ودخولها المستشفى.

وقال منير في تصريحات صحفية: “نشوى مصطفى بخير وعادت إلى منزلها، وقد تحدثت مع ابنها وأخبرني أنها أصبحت في حالة صحية جيدة.”

وكانت نشوى مصطفى قد تعرضت خلال الساعات الماضية لأزمة صحية مفاجئة استدعت دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية وتركيب دعامات في القلب.

يُذكر أن نشوى مصطفى من مواليد 15 أكتوبر 1968، وحصلت على بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة قبل أن تتخرج في معهد الفنون المسرحية. قدمت العديد من الأفلام السينمائية، منها “حرامية في كي جي تو”، “أحلام الفتى الطايش”، “الرجل الأبيض المتوسط”، و”فيلم ثقافي”. كما شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، مثل “أنا وبابا وماما”، “ضمير أبلة حكمت”، “خالتي صفية والدير”، و”زيزينيا”. وشاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل “إمبراطورية م”.