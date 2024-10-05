هاني شنودة: “لا أنتظر رد المعروف من عمرو دياب ومحمد منير.. وهذا الأمر يكفيني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الموسيقار القدير هاني شنودة إنه لا ينتظر أبدًا رد الجميل من الفنانين الكبار الذين اكتشفهم، مثل عمرو دياب ومحمد منير، موضحًا أنه ينظر إليهم كأبنائه؛ والأب لا ينتظر شيئًا من أولاده، بل على العكس، فعندما يراهم يحققون نجاحات كبيرة يشعر بسعادة غامرة.

أضاف هاني شنودة خلال لقائه في برنامج “راقي” الذي يقدمه الإعلامي محمود القصاص عبر فضائية “تن”: “بالنسبة لي، عمرو دياب أو محمد منير أو الراحل عمر فتحي، علاقتي بهم علاقة أبوية، ولا أحب أن يتواصلوا معي، لأنني عندما يتواصلون معي أشعر بأن هناك مشكلة، وطالما أنهم لا يتواصلون معي، فأنا مطمئن عليهم. هذا هو نفس الأسلوب الذي أتعامل به مع أولادي الحقيقيين، نادر ودينا”.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يكونوا منشغلين بحياتهم ومسيرتهم، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، وليس معنى أنهم أبناؤه أنهم ملك له. وأضاف: “كل ما يربطني بهم هو الحب، والحب يلغي كل الالتزامات التي قد يفكر بها الآخرون. يكفيني أن أرى صورة لابني أو ابنتي لأبتسم وأكون سعيدًا بما حققوه، كما أكون سعيدًا عندما أستمع إلى لحن جميل”.

وتابع: “لو لم أكن في قلب أولادي، وقلوب عمرو ومحمد منير ومنى عزيز وإيمان يونس وراندا، فلن أكون قد حققت شيئًا. بيني وبينهم وصلة حب لا تنقطع أبدًا.”