علاء مرسي يتلقى هدية من ابنته مريم في حفل زفافها.. (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت مريم على تقديم هدية لوالدها الفنان علاء مرسي قبل ساعات من حفل زفافها، الذي أقيم اليوم داخل أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

واحتفل الفنان علاء مرسي بزفاف ابنته مريم على شاب من خارج الوسط الفني، وظهر وهو يبكي في حفل الزفاف فرحًا بزواج ابنته.

واحتفل علاء مرسي بعقد قران ابنته في مايو الماضي بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن بينهم محمد هنيدي ومحمد عادل إمام وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمد محمود وغيرهم.

يذكر أن، آخر أعمال علاء مرسي كان مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان يحيي الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة. كما يشارك في مسلسل"إش إش" بطولة مي عمر ويعرض في دراما رمضان 2025.

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