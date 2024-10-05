علاء مرسي يبكي في حفل زفاف ابنته مريم.. (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان علاء مرسي بزفاف ابنته مريم على شاب من خارج الوسط الفني، في حفل يقام داخل أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

وظهر علاء مرسي وهو يبكي في حفل الزفاف فرحًا بزواج ابنته، وذلك بحسب مقاطع فيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفل علاء مرسي بعقد قران ابنته في مايو الماضي بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن بينهم محمد هنيدي ومحمد عادل إمام وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمد محمود وغيرهم.

يذكر أن، آخر أعمال علاء مرسي كان مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان يحيي الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة. كما يشارك في مسلسل"إش إش" بطولة مي عمر ويعرض في دراما رمضان 2025.

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