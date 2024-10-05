بالفيديو.. لحظة احتفال علاء مرسي بزفاف ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان علاء مرسي بزفاف ابنته مريم على شاب من خارج الوسط الفني، في حفل كبير يقام داخل أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتداول رواد موقع "انستجرام"، مقاطع فيديو من حفل الزفاف، ظهر فيه علاء مرسي وهو يضرب على الدرامز مع ابنته في حفل الزفاف، حيث لاقى الفيديو إعجاب كثيرًا من المتابعين.

واحتفل علاء مرسي بعقد قران ابنته في مايو الماضي بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن بينهم محمد هنيدي ومحمد عادل إمام وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمد محمود وغيرهم.

يذكر أن، آخر أعمال علاء مرسي كان مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان يحيي الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة. كما يشارك في مسلسل"إش إش" بطولة مي عمر ويعرض في دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا..

بكلمات مؤثرة.. ريهام حجاج تنعى شقيق بوسي شلبي