بالفيديو.. علاء مرسي يُقبل رأس ابنته في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان علاء مرسي بزفاف ابنته مريم على شاب من خارج الوسط الفني، في حفل كبير يقام داخل أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وحرص علاء مرسي على تقبيل رأس ابنته مريم، في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

واحتفل علاء مرسي بعقد قران ابنته في مايو الماضي بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن بينهم محمد هنيدي ومحمد عادل إمام وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمد محمود وغيرهم.

يذكر أن، آخر أعمال علاء مرسي كان مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان يحيي الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة. كما يشارك في مسلسل"إش إش" بطولة مي عمر ويعرض في دراما رمضان 2025.

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