"حضن وقبلة".. اللقطات الأولى من حفل زفاف ابنه علاء مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى من حفل زفاف مريم ابنة الفنان علاء مرسي على شاب من خارج الوسط الفني، في حفل يقام داخل أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وحرصت العروس على تسجيل الـ"First Look" مع والدها الفنان علاء مرسي، وظهرت مرتدية فستانًا باللون الأبيض، لتقوم باحتضان والدها وتقبل يديه.

واحتفل علاء مرسي بعقد قران ابنته في مايو الماضي بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن بينهم محمد هنيدي ومحمد عادل إمام وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمد محمود وغيرهم.

يذكر أن، آخر أعمال علاء مرسي كان مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان يحيي الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة. كما يشارك في مسلسل"إش إش" بطولة مي عمر ويعرض في دراما رمضان 2025.

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