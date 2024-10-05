بالفيديو.. طرح الإعلان التشويقي لفيلم آل شنب بطولة ليلى علوي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشفت الشركة المنتجة عن الإعلان التشويقي الأول لفيلم آل شنب، والمقرر عرضه في أكتوبر الجاري بجميع دور العرض السينمائي.

ونشرت الشركة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو لبرومو فيلم "آل شنب"، وعلقت: الإعلان التشويقي الأول لفيلم آل شنب، ٣١ اكتوبر بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي آل شنب".

فيلم "آل شنب"، بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، خالد سرحان، محمود البزاوي، أسماء جلال، هيدي كرم، علي الطيب، حسن مالك، سلافة غانم، ابتهال الصريطي، هبة يسري، أحمد عصام، نورين أبو سعدة، من -تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

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