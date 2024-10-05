أحدث ظهور لـ هدى الإتربي بجسد رشيق.. والجمهور:"خسيتي أوي يا فنانة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها ومحبيها، أحدث ظهور لها، من هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت بجسد رشيق ونحيف.

ونشرت هدى مجموعة صور وهي تسير على ممشى المشاهير والنجوم في هوليوود، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أتساءل من سوف أراه هنا!".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "وحش الكون"، "جميلة جدا"، "قمر أوي"، "خسيتي اوي يا فنانة"، "خسيتي ليه كده".

وكانت آخر مشاركات هدى الإتربي بمسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، زينة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

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