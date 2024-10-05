استعدادا لعرضه قريبا.. طرح الصورة الأولى من فيلم "الحريفة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة "تي فيجن" طارق الجنايني، عن الصورة الأولى من الجزء الثاني لفيلم "الحريفة"، ونشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، واتفاقهم على استكمال الحلم سويا.

"الحريفة" حقق نجاحا كبيرا على صعيد الإيرادات وعلى المستوى النقدي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية ماجد، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية، ليلتقي خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويرتبط بصداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.