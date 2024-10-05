النائبة منى عمر: أسماء مبدعي الإسكندرية المكرمين اختيرت بعناية والمدينة ولادة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت منى عمر النائبة عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار وعضو اللجنة العليا لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الأربعين، عن تكريم 17 من مبدعي وفناني الإسكندرية خلال الدورة الحالية، مشيرة إلى أنه تم اختيار الأسماء بعناية لمن أثروا الحياة الفنية بالمدينة الساحلية.

وأضافت عمر في تصريحات لها ضمن فاعليات الدورة الأربعين للمهرجان، أنها تتشرف بأنها تنتمي للإسكندرية تلك المدينة المتميزة ثقافياً على مستوى العالم.

وتابعت، أن مركزية القاهرة موجودة بالفعل ولكنها في الوقت نفسه تنظر للإسكندرية على أنها عاصمة ثقافية تاريخية لها ثقل كبير، مشيرة إلى أنها كفاعلة في الحياة الثقافية في المدينة الساحلية منذ فترة تعلّم جيدا أن المدينة دائما ما كانت ولادة للمبدعين.

وكان المهرجان كرم 17 من مبدعي الإسكندرية وهم كل من: الفنان رضا ادريس، والفنانة عارفة عبد الرسول، الدكتورة حنان يوسف عميدة كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، والفنان علي الجندي.

كما جرى تكريم كل من: الفنان إبراهيم الملاح، المخرج المسرحي أبو الحسن سلام، المخرج حمدي ابو العلا، الشاعر عماد حسن، الفنان خالد محروس، بدرية طلبة، عمر المحمود، المخرج حسام العزازي، الفنان المخرج محمد مرسي، الفنان إبراهيم الفرن.

كما تم تكريم عدد من أسماء الفنانين الراحلين وهم: السيناريست الراحل مؤمن عبده، والفنان ياسر الشرقاوي، والفنان الراحل إبراهيم عبد الشفيع.

