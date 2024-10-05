تكريم رانيا محمود ياسين من مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختتمت الفنانة رانيا محمود ياسين عملها في لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وأشادت رانيا بالأفلام المشاركة في المهرجان، مؤكدة على جودة الأعمال التي تم عرضها خلال الدورة الحالية.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر الفنان خالد سرحان، وتضم اللجنة: الفنانة رانيا محمود ياسين والفنانة نهى عابدين.

وقامت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي بتكريم عدد من الفنانين، من بينهم: سهر الصايغ ورانيا محمود ياسين وخالد سرحان، وذلك خلال الدورة الـ40 من المهرجان، الذي شهد العديد من الفعاليات والتكريمات.

أقيمت الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

يهدف مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول حوض البحر المتوسط وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المميزة.