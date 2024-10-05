"المهن التمثيلية" تكشف تطورات حالة نشوى مصطفى بعد العملية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى بعد الأزمة الطارئة التي تعرضت لها ودخولها المستشفى.

وقال منير، في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "نشوى مصطفى بخير وروحت بيتها، وأنا كلمت ابنها وقالي إنها بقيت كويسة وفي حالة صحية جيدة".

وكانت نشوى مصطفى، قد تعرضت خلال الساعات الماضية، لأزمة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها المستشفى لإجراء عملية جراحية وتركيب دعامات في القلب.

يذكر أن، نشوى مصطفى من مواليد 15 أكتوبر 1968 وحصلت على بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة ثم تخرجت في معهد الفنون المسرحية، وقدمت للسينما أفلامًا عدة منها "حرامية في كي جي تو، أحلام الفتى الطايش، الرجل الأبيض المتوسط، فيلم ثقافي"، و قدمت للتليفزيون مسلسلات كثيرة مثل "أنا و بابا و ماما، ضمير أبلة حكمت، خالتي صفية والدير، زيزينيا". وشاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "إمبراطورية م".

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