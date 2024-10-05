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كيف علق نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على الزمالك بكرة القدم النسائية؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1 في أول مباراة بتاريخ الفريقين بكرة القدم النسائية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "أهمية تاريخية.. أول مباراة في أول دوري سيدات يشارك فيه الأهلي والزمالك وكانت بين القطبين، وانتهت بفوز الأهلي".

وجاء قرار الأهلي والزمالك بإنشاء فريق كرة قدم سيدات بسبب شرط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على كل الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية أن يكون لديها فريق أول للسيدات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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