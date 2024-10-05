كيف علق نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على الزمالك بكرة القدم النسائية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1 في أول مباراة بتاريخ الفريقين بكرة القدم النسائية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "أهمية تاريخية.. أول مباراة في أول دوري سيدات يشارك فيه الأهلي والزمالك وكانت بين القطبين، وانتهت بفوز الأهلي".

وجاء قرار الأهلي والزمالك بإنشاء فريق كرة قدم سيدات بسبب شرط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على كل الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية أن يكون لديها فريق أول للسيدات.

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