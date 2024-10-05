خطيبته منتقبة وهنأته حنان ترك.. الفنان المعتزل فارس حميدة يحتفل بـ"خطوبته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة بـ"خطوبته" على فتاة منتقبة، وشارك متابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرم، صورتين تجمعانه بها.

وظهرت خطيبته مرتدية النقاب، وأخفى عينيها بوضع أكثر من قلب في صورة ووضع على عينيها في الأخرى الزهور، واكتفى في تعليقه على الصور بكتابة "الحمد لله".

فارس الذي اعتزل غناء المهرجانات واتجه لغناء الابتهالات والأناشيد الدينية، تلقى العديد من التهاني على الصورة، وقامت النجمة المعتزلة حنان ترك بتهنئته وكتبت "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير"، وعلق محمود نجل الفنان أحمد شيبة "ألف مليون مبروك يا حبيبي".

من أعماله بعد اعتزال أغاني المهرجانات: أنشودة العليل.. فكيف السبيل إلى أن أتوب، أنشودة نفسي فداء المصطفى.