محمد الطوخي يقدم "ليلة طرب" في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد المطرب محمد الطوخي للمشاركة في فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته الـ32، وذلك من خلال حفلين، الأول يوم الأحد 13 أكتوبر بدار أوبرا الإسكندرية بمشاركة المطربة نداء شرارة، وقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد والحفل الثاني (ليلة طرب) بمعهد الموسيقي العربية يوم 20 أكتوبر .

ويقدم الطوخي خلال الحفلين مجموعة من الأغاني الطربية، منها: "كل دا كان ليه"، "يا واحشني رد عليا"، "خايف أقول اللي في قلبي"، "أنا هويت وانتهيت"، "موعود"، "في يوم وليلة".

يشار إلى أن مهرجان ومؤتمر الموسقى العربية في دورته 32، يقام في الفترة من 11 وحتى 24 أكتوبر الجاري، ويضم عدداً كبيراً من نجوم الغناء من مختلف الدول العربية، منهم: "علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر وعاصي الحلاني ووائل جسار ولطفي بوشناق وتامر عاشور ولطيفة وريهام عبدالحكيم ومروة ناجي ومي فاروق.