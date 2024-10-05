الاثنين.. فريق دنيتنا للغناء يشدو بأعمال طربية ووطنية في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا غنائيا لفريق دنيتنا للغناء التابع لجمعية دنيتنا للمكفوفين وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين ٧ أكتوبر على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج باقة من أروع الأغاني الوطنية ومزيج من المنوعات الغنائية العربية، ومنها: يمامة حلوة، مشربتش من نيلها، الله أكبر كبيرا، يا غريب الدار، فيها حاجة حلوة، تعب الهوا، الصحبجية، بلد التاريخ، ميدلي حليم، حلوة بلادي، يا أهل المحبة، ما دام تحب، قولي عملك إيه، كلمني طمني، ياللي سامعني، كلمات، بنات إسكندرية.

أداء الفنانين: جنة يوسف، ميرفت عجلان، دنيا محمد، محمد عادل، نهى علاء، مصطفى عاشور، هبة ربيع، زياد عبدالسلام، محمد أحمد وصفاء مصطفى.

يذكر أن فريق دنيتنا يضم عددا من المواهب والأصوات المميزة من الشباب والشابات المكفوفين وضعاف البصر، فاز في مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة، وشارك الفريق في المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين في مدينة تطوان بالمغرب عام ٢٠١٨، وحصل على درع المهرجان بجانب عدد من الجوائز المحلية والدولية .