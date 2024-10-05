إيرادات الجمعة.. "عاشق" الأول و"اللعب مع العيال" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 7 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: عاشق، X مراتي، ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، عنب، جوازة توكسيك، وحققت الأفلام السبعة، أمس الجمعة 4 أكتوبر، إيرادات بلغت مليونا و443 ألفا و852 جنيها، وزعت على النحو التالي..

عاشق

حقق فيلم عاشق إيرادا بلغ 577 ألفا و671 جنيها، ليحتل صدارة شباك التذاكر ويحصل على المركز الأول.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلاله هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

X مراتي

وفاز فيلم X مراتي بالمركز الثاني، محققا 483 ألفا و238 جنيها.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

اللعب مع العيال

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "اللعب مع العيال" محققا 124 ألفا و984 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

عنب

وجاء في المركز الرابع فيلم عنب، بعد تحقيقه 111 ألفا و204 جنيهات.

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، وإخراج أحمد نور.

ولاد رزق 3

ذهب المركز الخامس للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 87 ألفا و545 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

عصابة الماكس

وحصل على المركز السادس فيلم عصابة الماكس والذي حقق 55 ألفا و378 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح

جوازة توكسيك

أما المركز السابع والأخير فكان من نصيب فيلم جوازة توكسيك محققا 3 آلاف و832 جنيها.

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة.