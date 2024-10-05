وفاة شقيق الإعلامية بوسي شلبي أرملة الفنان محمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

توفي منذ قليل، شقيق الإعلامية بوسي شلبي أرملة الفنان القدير الراحل محمود عبدالعزيز.

وأعلن خبر الوفاة، الإعلامي سمير فقيه، عبر حسابه على "فيسبوك، وعلق: "البقاء لله وحده.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب راضية بقضاء الله وقدره.. انتقل الى رحمة الله تعالى المهندس عز الدين أحمد علي شلبي شقيق الإعلامية بوسي شلبي".

يذكر أن، الفنان الكبير محمود عبد العزيز رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما. ومن أشهر أعمال الساحر أفلام: "الكيت كات، رحلة مشبوهة، الساحر، إعدام ميت، الشقة من حق الزوجة، عفوا ايها القانون، تزوير في أوراق رسمية، العار، وكالة البلح، حب لا يرى الشمس"، غيرها.

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