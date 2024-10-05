"جلابية وحزام رقص".. 40 صورة من حنة مريم ابنة الفنان علاء مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفلت مريم ابنة الفنان علاء مرسي، مساء أمس الجمعة، بحنتها بطريقة مختلفة وسط حالة من الفرحة والسعادة بين الحضور.

وحرص علاء مرسي على الرقص مع عريس ابنته، فيما حرصت أسرة العروس على الرقص بالحنة وسط تصفيق من الحضور، إذ سادت حالة من البهجة للأجواء التي شهدتها حنة ابنة علاء مرسي.

وظهرت مريم ابنة علاء مرسي مرتدية جلباب وحزام رقص ورقصت مع عريسها، كما ارتدت إطلالة أخرى بزي "نوبي".

ويعد عريس مريم ابنة علاء مرسي من خارج الوسط الفني.

واحتفل علاء مرسي بعقد قران ابنته في مايو الماضي بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن بينهم محمد هنيدي ومحمد عادل إمام وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمد محمود وغيرهم.

يذكر أن، آخر أعمال علاء مرسي كان مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان يحيي الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة. كما يشارك في مسلسل"إش إش" بطولة مي عمر ويعرض في دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

"هزار مش قادر أبلعه".. مراد مكرم يتصدر تريند "جوجل" لهذا السبب

بعد خطوبته.. تامر حسين يوجه رسالة لـ مصطفى شوبير حارس الأهلي