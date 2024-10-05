فريق "دنيتنا" للغناء يشدو بأروع الأعمال الطربية والوطنية بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - يقام في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفل غنائي لفريق “دنيتنا للغناء” التابع لجمعية دنيتنا للمكفوفين، وذلك في الثامنة والنصف مساء الإثنين ٧ أكتوبر على المسرح الصغير، في إطار اهتمام وزارة الثقافة المصرية بإحياء وتقديم كنوز الفنون.

يتضمن البرنامج باقة من أروع الأغاني الوطنيه ومزيج من المنوعات الغنائية العربية، ومنها: "يمامة حلوة، مشربتش من نيلها، الله اكبر كبيرًا، يا غريب الدار، فيها حاجة حلوة، تعب الهوي، الصحبجية، بلد التاريخ، ميدلي حليم، حلوة بلادي، يا أهل المحبة، ما دام تحب، علي قد مجينا، قولي عملك ايه، كلمني طمني ، يالي سامعني ، كلمات، بنات إسكندرية.

أداء الفنانين جنة يوسف، ميرفت عجلان، دنيا محمد، محمد عادل، نهي علاء، مصطفي عاشور، هبة ربيع، زياد عبد السلام ، محمد أحمد وصفاء مصطفى.

يذكر أن فريق دنيتنا يضم عددًا من المواهب والأصوات المميزة من الشباب والشابات المكفوفين وضعاف البصر، فاز في مسابقة المواهب الذهبية لذوى القدرات الخاصة.

وشارك الفريق فى المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين في مدينة تطوان بالمغرب عام ٢٠١٨، وحصل على درع المهرجان بجانب عدد من الجوائز المحلية والدولية.