إقبال غفير على عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية 24

ياسر رشاد - القاهرة - مهرجان الإسماعيلية .. شهدت محافظة الإسماعيلية، الجمعة، إقبالا جماهيريا غفيرا على عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والعلاقات الثقافية الخارجية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

فلكلور الثغر والنوبة على مسرح حديقة الشيخ زايد

وشهدت حديقة الشيخ زايد ليلة جديدة من ليالي العروض الفنية للمهرجان بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.

وقدمت فرقة الحرية السكندرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد عروضها الساحلية المميزة لعروس البحر الأبيض المتوسط ومنها "بنات بحرى، الصيادين، حلاوة شمسنا، الزفة"، أعقبه عرض فني لفرقة بارود الأغواطي الجزائرية بفقرات "أصحاب البارود، الزين العربي".

وباستعراضات الفن الأسواني والنوبي قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين رقصات "الأراجيد، السوق، الألعاب الشعبية، الكف، الفرح النوبى، بجانب فاصل للفنانين حمادة حربي، وعمر مصطفى"، واختتمت العروض بعرض فني لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية باستعراضات "البلح، البادية، الكف، فاصل غنائي للفنان حسن ناجي". تدريب محمد عبد الله.

تراث الأردن والفرح الفلاحي والغناء الشعبي بحديقة الخالدين

واستقبلت حديقة الخالدين مجموعة من العروض الغنائية والاستعراضية لعدة فرقة، بدأت بفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة منال إبراهيم وقدمت أغاني "يسعد صباحك، وحياتك يامصر، سقيا بحرية، تنورة"، وعرضت فرقة المغير راحوب الأردنية تابلوه "العرس الأردني" بقيادة عصام الأردنى، تدريب محمد صياحين، والذى يتناول طقوس الحنة وزفة العريس والعروس، تلاه عرض لفرقة الشرقية للفنون الشعبية وفقرات "الحصان الشرقاوى، السقايين، الحوايا، الفرح الشرقاوى" تدريب الفنان أحمد واصف، وذلك بحضور الشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، والعديد من الإعلاميين.

فقرات من فلكلور عروس الصعيد والتراث السيناوي على مسرح نادي الأسرة

وعلى مسرح نادي الأسرة قدمت فرقة بوتري كنانة الإندونيسية فقرات من التراث الشعبي المحلي، أعقبه عرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان عمرو عجمي وفقرات "الصيادين، بتغني لمين، ضمضم، التنورة"، ثم عرض فني لفرقة الإسماعيلية أطفال.

كما قدم عرض فني لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة سيد توني، ورقصات "سامر التحطيب، منياوي يابوي، التنورة، الآلاتية، نخل عالي، حسن ونعيمة"، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية تدريب سامح الكاشف وقدمت فقرات "الافتتاحية، الدبكة، السماوية، قيمو الأفراح، الدحية"، وذلك بحضور الفنان ماهر كمال مدير المهرجان، د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي.

حلايب وعروض ذوي الهمم والتراث الهندي بنادي الدنفاه

وشهد نادي الدنفاه عرضا فنيا لفرقة حلايب للفنون الشعبية برقصات "الهوسيت، بيبوب، سيرة"، بينما قدمت فرقة ذوو الهمم لهيئة قناة السويس فقرات "السمسمية، التنورة، الصعيدي"، بجانب عرض فني لفرقة الشباب والرياضة تضمنت فقرات "سمسمية، هجالة، بتغنى لمين، فلاحي، نوبس، كل الشعوب"، واختتمت الفقرات بعرض فني لفرقة راجستان الهندية بتقديم أشهر استعراضاتها الفلكلورية.

استعراضات للفرقة الرومانية وأسيوط وبورسعيد على مسرح شاطئ الزهور بفايد

واستقبل شاطئ الزهور بمدينة فايد التراث الشعبي الصعيدي من خلال عرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية وقدمت رقصات منها "العصا، الغزل، التنورة، التحميلة" والفرقة تدريب محمود يحيى، بورسعيد للفنون الشعبية رقصات "يا طير يا رمادي، الصياد، البحرية، أم الخلول، آه يا لالي" تدريب محمد أبو صالح، بجانب عرض فني لفرقة فايد للأطفال.

أعقب ذلك عرض فني لفرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم بفقرات "السمسمية، الصعيدي، الفرح، التنورة، الفلاحى" تدريب كابتن إبراهيم المصري، كما شهدت العروض الفنية عرضا للفرقة الرومانية ورقصات "هورا، فينزشورا" من التراث المحلي.

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، يشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية، وتقدم العروض الفنية في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد والقنطرة غرب والقصاصين.

ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وتكريم عدد من رموز الفن الشعبي في مصر الذين أثروا الفن الشعبي بالكثير من الأعمال والبصمات الفنية المميزة، وتختتم الفعاليات على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 7 أكتوبر بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.