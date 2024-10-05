شكرا لقرائتكم خبر عن ورشتان من مصر وتونس وخمس عروض باليوم الثالث من مهرجان ظفار الدولي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

يقام في اليوم الثالث من مهرجان ظفار الدولى للمسرح، بسلطنة عمان، خمسة عروض في ورشتين من مصر وتونس وخمس عروض مسرحية مسارات مختلفة، وهو المهرجان التي تقام فعالياته في الفترة من 2 حتى 9 أكتوبر، تحت رعاية مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح.

وتقدم الدكتورة إنجي البستاوي من مصر ورشة "إثر الارتجال في تنمية المهارات الإبداعية للممثل"، وتقدم فيها مفاهيم هامة للإرتجال وأهميته وأهدافه بالنسبة للممثل، ويقدم المخرج التونسي الفاضل الجعايبي ورشة "الإخراج المسرحي" حيث سيقدم فيها الرؤى المختلفة للإخراج مع عرض نماذج مختلفة.

كما سيتم عرض خمسة عروض في مسارات مختلفة هم العرض المسرحي" الوصيد" من ليبيا، ويشارك بمسابقة المونودراما، والعرض المسرحي " الطريق والذئب " من السعودية، ويشارك بمسابقة المسرح الثنائي، والعرض المسرحي" ألوان الطيف" من سلطنة عمان، ويشارك بمسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية المفتوحة، والعرض المسرحي" خلاف" من العراق، ويشارك بمسابقة العروض الكبرى، والعرض المسرحي" النوخذة" من سلطنة عمان ويشارك بمسابقة المسرح الجماهيري.

الجدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024م يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة. فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.