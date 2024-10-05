شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة الفيلم المغربى "على الهامش": عمل جرىء جمع إعجاب النقاد والجمهور بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المخرجة المغربية جيهان البحار عن سعادتها الكبيرة بمشاركة فيلمها “على الهامش” في المسابقة الدولية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته الأربعين.

وتحدثت البحار عن فيلمها، الذي يصنف ضمن أفلام الكوميديا السوداء، مشيرة إلى أنه تم تصوير مشاهده في مدينة الدار البيضاء، واستخدام مؤثرات بصرية بالتعاون مع خبرات مغربية، وهندية، وفرنسية، بتكلفة إجمالية بلغت 700 ألف دولار، لافتا إلى أن الفيلم من إنتاج الكاتب الصحفي جمال الخنوسي وهو من أفلام البطولة الجماعية ويشارك في بطولته ستة أبطال، من بينهم مجدولين الإدريسي وعزيز داداس.

ويتناول الفيلم مجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تثير اهتمام الجمهور العربي والأجنبي على حد سواء، مثل زنا المحارم، وتجارة الأعضاء، والعنف الجنسي ضد الأطفال، مشيرة إلى أن الفيلم جمع إعجاب النقاد والجمهور في دولة المغرب.

وأكدت البحار أن تناول القضايا الجريئة في السينما ليس أمراً عيباً، بل العيب يكمن في تجاهلها والخوف من معالجتها، مشيرة إلى أن السينما المغربية تتجه مؤخراً نحو الأفلام التجارية، لكنها فضلت تقديم فيلم جاد يلامس قضايا مجتمعية حساسة، واختارت الإطار الكوميدي لتسهيل وصول رسالتها للجمهور.

وأعربت البحار عن عشقها للسينما المصرية الكلاسيكية، ووصفت مصر بأنها “هوليوود الشرق الأوسط”، معبرة عن رغبتها في المشاركة في عمل سينمائي يجمع بين السينما المصرية والمغربية لمعالجة القضايا الاجتماعية المشتركة.

كما أبدت المخرجة المغربية إعجابها الكبير بترحاب الجمهور المصري في زيارتها الأولى لمصر، مشيرة إلى أنها حرصت على اصطحاب ابنتها “إليانا” في رحلة سياحية بمختلف المحافظات المصرية لتعريفها بالحضارة الفرعونية.

وختمت البحار حديثها بالإشارة إلى النجاحات التي حققها فيلمها، حيث حصل على العديد من الجوائز الدولية، منها جائزة مهرجان السينما في الولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة لجنة التحكيم في إيطاليا، وجائزة الجمهور في هولندا، وجائزة التصوير السينمائي في فرنسا، إلى جانب العديد من الجوائز في المغرب.