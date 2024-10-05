شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 16.. ليلى تبدأ رحلتها في الإيقاع بـ أكرم بمساعدة وليد والان مع تفاصيل الخبر

انتصفت حلقات مسلسل برغم القانون للنجمة ايمان العاصى بالانتهاء من عرض 15 حلقة، شهدت فيها العديد من الأحداث والتطورات المثيرة والمعاناة التي عاشتها بطلة العمل ليلى (ايمان العاصى) بعد هروب زوجها أكرم (محمد القس) وتركها في وضع صعب بسبب تزوير كل الأوراق الخاصة بزواجهما وشهادات ميلاد أبنائها، ورغم وصول ليلى إلى أكرم لم تحصل منه على شيء بل وخطف منها أبنائها.

ومع بدء النصف الثانى من حلقات مسلسل برغم القانون، ستخوض ليلى رحلة الإيقاع بزوجها أكرم والحصول على حقها منه وتعويض الأيام الصعبة التي عاشتها، وذلك بمساعدة ابن عمه وليد (هانى عادل) الذى يريد هو الآخر الانتقام من أكرم والحصول على حقه منه بعدما تسبب في فقدان عينه وكذلك سيطرته على الشركة التي يتشاركان فيها، إضافة إلى بدء ليلى فصل جديد من العمل بالمحاماة واستغلال مهارتها كمحامية فى محاربة أكرم.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم