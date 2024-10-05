شكرا لقرائتكم خبر عن قصة تأثر بصر أحمد زكى سلبًا بعد تجسيده دور طه حسين في الأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى عادل حمودة، أثناء حلوله ضيفًا على برنامج معكم مع الإعلامية مني الشاذلى، أن الفنان أحمد زكى كان من أكثر الممثلين الذين يشعروا بتقمص شديد للشخصيات، ما أثر عليه نفسيًا بالسلب حتى أنه شعب بسحابة سوداء على عينيه بعد تجسيد دور طه حسين في مسلسل الأيام.

وأكد أن أحمد زكى ذهب لكل الأطباء المتخصصين في العيون إلا أنهم أصروا على عدم معاناته من أي شيء، ولكن بعدها ذهب للطبيب النفسى أحمد عكاشة الذى أخبره بأن ذلك نتيجة لتقمص الدور.

وأضاف حمودة: "أحمد زكى عاني أيضًا مع أغلب أدواره وهو ما تكرر في دور زوجة رجل مهم حينما شعر بآلام في القولون بسبب الدور".