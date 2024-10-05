شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تكبر تحلى.. شاهد كيت وينسلت فى عيد ميلادها الـ49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الممثلة الشهيرة كيت وينسلت التي تعد من أبرز نجمات هوليود ممن يحظين بمسيرة مميزة لعبت فيها مختلف الأدوار ببراعة شديدة، وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على كيت وينسلت صاحبة الوجه الملائكى مثلما يلقبها محبيها، والتي بدا أنها لا تتأثر بمرور الزمن إذ أنها حالياً تبلغ من العمر 49 عامًا.



كيت وينسلت فى صورة من تيتانيك

جدير بالذكر أن كيت وينسلت فى أغسطس الماضى خطفت الأنظار لجمالها حينما بدت بمنتهى البريق أثناء التقاط جلسة تصوير لها لصالح مجلة هاربر بازار، ظهرت فيها نجمة هوليود البالغة من العمر 49 عامًا وكأنها لا تزال في العشرينيات من العمر حينما التقطت صورًا مميزة ومختلفة لها.



كيت وينسلت

من ناحية أخرى سبق وأضافت النجمة العالمية كيت وينسلت شارة أخرى إلى مجموعتها الطويلة من الأمجاد، وبحسب مجلة Variety، من المقرر أن يتم تكريم ممثلة تيتانيك في مهرجان زيورخ السينمائي هذا العام.



كيت وينسلت

جدير بالذكر أن وينسلت اشتهرت بدورها الأيقوني "روز" في الفيلم الشهير "تيتانيك" الذى عرض خلال فترة التسعينات من القرن الماضى وحقق إيرادات قياسية وقتها وارتبطت في أعين كل جمهور الفيلم ومحبي السينما بالفتاة الجميلة.



كيت وينسلت