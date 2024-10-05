شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة على السجادة الحمراء لمهرجان وهران فى الجزائر بصحبة ابنته والان مع تفاصيل الخبر

بدأت السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة 12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في استقبال ضيوف المهرجان، حيث وصل النجم المصري محمود حميدة وابنته ناريمان، حيث يتلقى تكريمه الليلة من المهرجان، والذي يكرم أيضا المخرج العالمي صاحب الأوسكار كوستا جافراس، كما يكرم المنتجة ميشال جافراس زوجة كوستا، والمخرج الجزائري الكبير محمد لخضر حمينة، الحاصل على جائزة "السعفة الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي.



محمود حميدة فى مهرجان وهران



محمود حميدة

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، ويشهد المهرجان عرض فيلم المخرج الجزائري لطفي بوشوشي "عين لحجر"، فيلم الافتتاح وهو العمل الذي يدور في اطار كوميدي، في قرية تتعرض لظروف جوية صعبة ليستغل رجل سئ السمعة الأمر في محاولة منه للثراء.

فيلم عين لحجر يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه لطفي بوشوشي بفيلمه البئر، والذي يروى الفيلم وقائع محاصرة جنود الاستعمار الفرنسى لسكان قرية نائية بمنطقة الجنوب وقت حرب الحريرية، حيث يشتبه جنود من الجيش الفرنسى بأن القرية تأوى مجاهدين قاموا بالقضاء على "كوموندوز" فرنسى، فيجد سكان القرية أنفسهم محاصرين من قبل جنود المستعمر، حيث يحاولون الخروج منها إلا أن كل محاولاتهم تبوء بالفشل وتعرض أصحابها للموت، حيث صور الفيلم معاناة سكان القرية ومعظمهم نساء وأطفال فى الحصول على الماء لهم، ولحيواناتهم، ونباتاتهم بعد أن طوقتهم قوات الاستعمار، واستحال عليهم استغلال البئر الوحيدة التى ألقيت بها جثث الجنود

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، يعرض 60 عملاً سينمائيًا من بين 400 فيلم مسجل في المنصة الرقمية للمهرجان، بغرض التنافس على جوائز "الوهر الذهبي والفضي"، في الدورة الـ 12، وتضم المسابقات الرسمية 11 فيلمًا روائيًا طويلاً و14 فليمًا روائيًا قصيرًا و8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.

فيما تم برمجة عرض 22 فيلمًا فلسطينيًا بعنوان "غزة المسافة صفر"، وسوف يتم عرضها ابتداء من 7 أكتوبر، احتفاءً بالذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى.