شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج اليوم السبت، والذى يأتي كانطلاقة أولى لسلسلة حفلات بعنوان (الموسيقي الغنائية ) خلال الموسم الفنى الجديد 2024-2025، وذلك في الثامنة والنصف مساء على المسرح الكبير.

ويقام الحفل بمشاركة الصوليستات عازف البيانو محمود البطران، السوبرانو داليا فاروق، التينور عمرو مدحت والباريتون خالد سمير بمصاحبة كورال اكابيلا تدريب مايا چيفنيريا، ويتضمن برنامج الحفل كونشرتو رقم 1 للبيانو والأوركسترا لبيتر إليتش تشايكوفسكي وكارمينا بورانا (في الربيع ، في الحانة ومحكمة الحب ) لكارل أورف.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاورو، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.