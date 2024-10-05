شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني ونجله يرتديان الجلابية البيضاء: اللّهُم انصُر أُمتنا العربية بأعظم نصر والان مع تفاصيل الخبر

شارك النجم تامر حسنى صورة تجمعه بنجله آدم وهما يرتديان الجلابية البيضاء، وعلق قائلاً على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام: بعد ما صلينا الجُمعة أنا والأستاذ آدم وبعد ما علمته يدعي لكل الناس وكل البلاد العربية.. اللّهُم انصُر أُمتنا العربية بأعظم نصر.. قولوا آمين يا رب العالمين.

وعرضت مؤخرا منصة Watch it الرقمية فيلم "بحبك" للنجم تامر حسني عبر منصتها الإلكترونية، حيث تحرص Watch it على أن تطرح كل ما هو جديد لجمهورها ومشاهديها بشكل استمرارى.

فيلم بحبك، يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، وشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.

وتدور أحداث فيلم "بحبك" حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وانتهى النجم تامر حسني مؤخرًا، من تصوير أحدث أفلامه "رى ستارت"، والتي تشاركه فيه أيضا النجمة هنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا ومحمد ثروت وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل