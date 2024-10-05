شكرا لقرائتكم خبر عن نور محمود عن تعاونه مع إسعاد يونس: إنسانة رقيقة وفنانة عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان نور محمود عن سعادته البالغة بالتعاون مع النجمة إسعاد يونس خلال أحداث مسلسل "تيتا زوزو"، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة dmc حيث يجسد دور ابنها "سيف".

وقال نور محمود لـ ”الخليج 365”: "أستاذة إسعاد فنانة عظيمة، وإنسانة أعظم، ولكل المسلسل هي أمنا بجد وبتتعامل معانا على الأساس ده، وبتتعامل مع الأولاد الصغيرين أنها جدتهم بجد، ومحتوية الناس بجد بشكل مرعب".

وتابع: "كنا بنيجي من برا على الكرفان بتاعها اللي عايز ياكل اللي عايز يتكلم في الشغل أو برا الشغل، كنا بدأنا نحس أننا في بيتنا فعلاً معاها، تجربة أتمنى بجد أنها تتكرر".

تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عيد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.