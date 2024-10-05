شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي كامل: سعيد بمشاركتي بمهرجان ظفار المسرحي وحفل افتتاحه أبهرنا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان مجدي كامل عضو لجنة تحكيم المسرح الثنائي بالدورة الأولى من مهرجان ظفار الدولي للمسرح لليوم السابع عن سعادته الكبيرة لمشاركته بالمهرجان وقال: أشكر أهل ظفار الكرام على الحفاوة وحسن الاستقبال، وهذه تعد المرة الأولي التي أزور فيها عمان، وسعدت جدًا، وفكرة المهرجان قائمة على التفاعل بين الحضارات والثقافات المختلفة وهذا الاختلاف يصنع حالة فنية جميلة ويُكسبنا الكثير من الخبرات.

وتابع كامل: مسابقة المسرح الثنائي بالمهرجان هي مسابقة هامة، ونحن في لجنة التحكيم وضعنا بعض المعايير الثابتة لتحكيم العروض، سواء في التمثيل أو الديكور أو الإضاءة أو أي عنصر من عناصر العرض المسرحي، وفي النهاية يطرح كل عضو وجهة نظره للاتفاق على النتيجة النهائية.

وعن إفتتاح المهرجان أكد كامل أن حفل الافتتاح أبهرهم وكان إفتتاح عالمي، وقال: أشكر كل القائمين على هذا الحفل من مدينة ظفار كما أشكر مخرج الحفل المخرج مازن الغرباوي، فالحقيقة كان حفل مختلف في كل تفاصيله، كما أن المهرجان كرم خمسة أعلام في الفن من مختلف دول الوطن العربي؛ وكانت لحظة تكريم كلاً منها تصنع بهجة حقيقية لكل الحضور، وأبارك للمكرمين هؤلاء الذين أثروا العالم العربي بأعمالهم وأتمنى لهم المزيد من النجاح.

الجدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024م يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة. فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.