شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى لفرقة "المسرح والموسيقى" بذكرى انتصارات أكتوبر بالهناجر.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة المركز بقيادة المايسترو أحمد ماهر، وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل 6 أكتوبر 2024، بمسرح الهناجر، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفى إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني الوطنية التراثية منها: "بسم الله" غناء جماعي، يعقبها "عاش اللي قال"، "موال النهار"، "عظيمة يامصر"، "سكت الكلام"، غناء: الفنان أحمد محسن، "حلوة بلادي"، "طوف وشوف"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "حبيبتي يا مصر"، غناء: الفنانة هند عمر، ويختتم الحفل بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.