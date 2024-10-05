شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان وهران للفيلم العربى يكرم محمود حميدة والأوسكار كوستا جافراس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كرم مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الـ12، النجم المصري محمود حميدة والمخرج العالمي صاحب الأوسكار كوستا جافراس، والمنتجة ميشال جافراس زوجة كوستا.



تكريم محمود حميدة فى مهرجان وهران



تكريم محمود حميدة



تكريم محمود حميدة



محمود حميدة

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، ويشهد المهرجان عرض فيلم المخرج الجزائري لطفي بوشوشي "عين لحجر"، فيلم الافتتاح، وهو العمل الذي يدور في إطار كوميدي، في قرية تتعرض لظروف جوية صعبة ليستغل رجل سيئ السمعة الأمر في محاولة منه للثراء.

فيلم عين لحجر يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه لطفي بوشوشي بفيلمه البئر، والذي يروى الفيلم وقائع محاصرة جنود الاستعمار الفرنسى لسكان قرية نائية بمنطقة الجنوب وقت حرب الحريرية، حيث يشتبه جنود من الجيش الفرنسى بأن القرية تأوى مجاهدين قاموا بالقضاء على "كوموندوز" فرنسى، فيجد سكان القرية أنفسهم محاصرين من قبل جنود المستعمر، حيث يحاولون الخروج منها إلا أن كل محاولاتهم تبوء بالفشل وتعرض أصحابها للموت، حيث صوّر الفيلم معاناة سكان القرية ومعظمهم نساء وأطفال فى الحصول على الماء لهم، ولحيواناتهم، ونباتاتهم بعد أن طوقتهم قوات الاستعمار، واستحال عليهم استغلال البئر الوحيدة التى ألقيت بها جثث الجنود.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، يعرض 60 عملاً سينمائيًا من بين 400 فيلم مسجل في المنصة الرقمية للمهرجان، بغرض التنافس على جوائز "الوهر الذهبي والفضي"، في الدورة الـ 12، وتضم المسابقات الرسمية 11 فيلمًا روائيًا طويلاً و14 فيلمًا روائيًا قصيرًا و8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.

فيما تمت برمجة عرض 22 فيلمًا فلسطينيًا بعنوان "غزة المسافة صفر"، وسوف يتم عرضها ابتداء من 7 أكتوبر، احتفاءً بالذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى.