شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي المقدم ابنة خالة صبا مبارك وصديقتها فى مسلسل وتر حساس والان مع تفاصيل الخبر

تجسد الفنانة إنجى المقدم شخصية ابنة خالة الفنانة صبا مبارك وصديقتها المقربة وذلك خلال أحداث مسلسل وتر حساس الذى يتواصل تصويره للعرض أواخر شهر أكتوبر على قناة ON، وتظهر إنجى في الأحداث محامية ومتزوجة من الفنان محمد علاء الذى يعمل مهندس ديكور، وتكشف الحلقات تطورات العلاقة بينهما.

مسلسل وتر حساس يعتمد على الدراما الاجتماعية حيث يناقش الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة في إطار مشوق، ومن بطولة: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، وعدد آخر من الفنانين، والعمل مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعود إنجي المقدم إلى الدراما مرة أخرى خلال مسلسل وتر حساس بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.

وكان آخر أعمال إنجي المقدم فيلم "كاملة" الذي شارك في أكثر من مهرجان، والذي يناقش قضية اجتماعية هامة؛ حيث يتحدث عن طبيبة نفسية تعاني من نظرة المجتمع لها بعد كبر سنها وتأخرها بالزواج، وتبدأ أسرتها تتدخل في حياتها بعد وفاة والدها؛ حيث تتعرض لأزمات عاطفية تجعلها تفقد الثقة فيمن حولها وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة.