شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار وأحمد غزى ومريم الجندي ينضمون لفيلم كريم عبد العزيز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

انضم الفنانون إياد نصار وأحمد غزى ومريم الجندي إلى فريق عمل فيلم المشروع – اسم مؤقت – مقرر تغييره خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبرى ويخرجه بيتر ميمى، حيث انطلق تصوير الفيلم خلال الأيام الماضية بعد فترة من التحضيرات واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة.

ويكرر إياد نصار تعاونه مع المخرج بيتر ميمى فى السينما بعدما قدم معه فيلمى "كازابلانكا" عام 2019 وشارك فى بطولته إلى جانب أمير كرارة وغادة عادل ولبلبة وعمرو عبد الجليل وأحمد داش، و"موسى" عام 2021 وشارك فى بطولته مع كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامى وعدد آخر من الفنانين.

ويجتمع بيتر ميمى وكريم عبد العزيز في السينما للمرة الثانية على التوالى بعدما قدما سويًا فيلم "بيت الروبى" الذى عرض في موسم عيد الأضحى 2023 وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، فيما يسجل الفيلم الجديد العمل الخامس الذى يجمع بيتر وكريم بعدما تعاونا فى 3 مسلسلات أيضًا هي "الاختيار" الجزء الأول والثانى و"الحشاشين" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وجاء تعاون ياسمين صبرى مع المخرج بيتر ميمى فى فيلم "المشروع"، بعد أكثر من عام على تعاقد ياسمين مع بيتر ميمى على بطولة فيلم بعنوان "دليلة" من تأليفه وإخراجه وإنتاجه ضمن سلسلة أفلام المستضعفين التي قرر بتير تقديمها بعد فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز والذى عرض عام 2021، ولكن لم يتم تنفيذ مشروع "دليلة" حتى الآن، والذى تجسد ياسمين في الفيلم شخصية "سوبر هيرو".