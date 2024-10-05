مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم سهر الصايغ ورانيا محمود ياسين وخالد سرحان

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القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة، الفنانين سهر الصايغ ورانيا محمود ياسين وخالد سرحان، ضمن فعاليات دورته الأربعين.



تكريم رانيا محمود ياسين



تكريم سهر الصايغ ورانيا محمود ياسين



تكريم سهر الصايغ

وشهد مهرجان الاسكندرية السينمائي العديد من الفعاليات المميزة من ندوات لكبار الفنانين ابرزهم نيللي ولطفي لبيب، وورش وعروض أفلام تعرض للمرة الأولي، فضلاً عن حضور كوكبة كبيرة من النجوم خلال حفل افتتاح الدورة الأربعين، منهم الفنلنة نيللي، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان أحمد وفيق، والفنان محمد رياض، والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان لطفي لبيب، والمخرج يسري نصر الله، والفنان كمال أبو رية، والفنانة كلوديا حنا، والفنان خالد سرحان، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة سلوى محمد علي.

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.