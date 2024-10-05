شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيي حفل انتصارات أكتوبر بمشاركة فرقة رضا الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية فنية على مسرح البالون، تتضمن تقديم أوبريت "مصر إيد واحدة" يحيها الفنان على الحجار، وأداء صوتي لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وذلك في التاسعة مساء الأربعاء 9 أكتوبر الجاري.

ويشارك بها فرقة "رضا" بإشراف الدكتورة إيناس عبد العزيز مديرة الفرقة، والقومية للفنون الشعبية بإشراف الدكتورة عبير السمري مديرة الفرقة، وفرقة أنغام الشباب بإشراف الفنان وليد الحسيني، مع مشاركة الفرقة القومية للموسيقي الشعبية تحت اشراف الفنانة لبني الشيخ، وذلك على مسرح البالون.

الأوبريت من كلمات وألحان وتوزيع محمد مصطفي، ديكور م. محمد جابر، ملابس هدي جودة، فيديو مابينج شريف رضا، مكياج اسلام عباس، إضاءة عز حلمي، مصممي الاستعراضات محمد زينهم - محمد سلام، تصميم دعاية وجرافيك أحمد زغلول، مخرج منفذ محمد عمر وأحمد مصطفي، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم.