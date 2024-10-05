شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد الطوخى يقدم حفلين فى مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المطرب محمد الطوخي للمشاركة في فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته الـ32، وذلك من خلال حفلين، الأول يوم الأحد 13 أكتوبر بدار أوبرا الأسكندرية بمشاركة المطربة نداء شرارة وقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد والحفل الثاني (ليلة طرب) بمعهد الموسيقى العربية يوم 20 أكتوبر.

ويقدم الطوخي خلال الحفلين مجموعة من الأغاني الطربية، منها: "كل دا كان ليه"،"يا واحشني رد عليا"، "خايف أقول اللي في قلبي"، "أنا هويت وانتهيت"، "موعود"، "في يوم وليلة" .

تتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية 48 حفلا غنائيا وموسيقيا، ويحى الفعاليات 78 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا) ، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت ، وائل جسار (لبنان)، محمد الخولي ، نهى حافظ ، صابرين النجيلي ، ياسر سليمان، مروة ناجي ، أسماء كمال ، رحاب مطاوع، رحاب عمر ، عاصي الحلاني (لبنان) ، فؤاد زبادي (المغرب)، آيات فاروق ، سمية وجدى ، محمد محسن، عبير نعمة ، حسام حسنى ، أحمد محسن ، فرح الموجى ، حنان عصام ، ريهام عبد الحكيم ، تامر عاشور ، أحمد سعد ، حنين الشاطر ، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر ، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق ، أحمد صبري ، أحمد الوزيري ، وعد البحرى (سوريا) ، مجد القاسم ( سوريا ), نهاد فتحى ، رضوى سعيد ، همام إبراهيم (العراق) ، ندى غالب ، غادة آدم ، محمد الطوخى ، محمد متولى ، نداء شرارة (الأردن) ، وليد حيدر ، نيفين رجب ، أحمد عصام ، هند النحاس ، أشرف وليد، سارة زكى ، نادية مصطفى ، أجفان ، كنزى ، يمنى ، مصطفى سعد ، آلاء أيوب ، ياسر سعيد ، احمد جمال ، أحمد عمرى ، محمد طارق ، منار سمير ، أحمد سعيد ، مي حسن ، مصطفى النجدى، مؤمن خليل ، إسراء ، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى ، محمود درويش ، مليحة (تونس) ، محمد شوقي ، ريم حمدى ، حنان الخولي ، محيي صلاح ، أحمد إبراهيم ، سعيد عثمان".

كما يتضمن 18 عازفا هم: صوليست أحمد درويش (كمان) ،عمرو سليم (بيانو) , عماد عاشور (تشيللو) ، إيهاب صبحى (كمان ) ، محمد ظهير ( كمان ) ، جمال عبد المنعم (قانون), مايسة عبد الغني (قانون), يحيى المهدى (تشيللو) ، سعيد كمال (كمان) ، محمود سرور (كمان) ، عمر خيرت ( بيانو) ، وسام خصاف (ساكسفون)، وائل النجار (أكورديون) ، إسلام القصبجي (عود) ، سعيد الأرتيست (ايقاع) ، ياسر معوض (ايقاع) , ماجد سرور (قانون) , مصطفي داغر (كمان)، و5 مؤلفين الموسيقيين هم : خالد حماد ، ممدوح سيف ، وحيد الخان ، عمرو اسماعيل ، السيد خالد

وتشارك 33 فرقة وهى: الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر ، الفرقة الموسيقية قيادة عادل عايش ، الفرقة الموسيقية بقيادة علاء عبد السلام ، فرقة الحفنى بقيادة هشام نبوي، أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة أحمد عويضة ،الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجى ،الفرقة الموسيقية بقيادة سعيد كمال ،أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجى ،الأوركسترا بقيادة أحمد عاطف , الفرقة الموسيقية بقيادة أميرعبد المجيد ،الفرقة الموسيقية بقيادة مصطفى حلمى ، أوركسترا هاثور السيمفوني بقيادة أحمد فرج ،الفرقة الموسيقية بقيادة تامر فيظي ، فرقة الموسيقي العربية للتراث ، الفرقة الموسيقية بقيادة إيهاب عبد الحميد ، الفرقة الموسيقية بقيادة حازم القصبجى ، الإيقاعات الشرقية ، فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربى ، الحضرة ، سعيد عثمان وفرقته شموع ، التخت العربى ، أعز الناس ، فرقة أحمد العمري ، القومية العربية للموسيقي ، عبد الحليم نويرة ، الإنشاد الديني ، أم كلثوم للموسيقي العربية ، كنوز ، تقاسيم , فرقة عزيز جورج ، مقام (فلسطين) ، فرقة تراث سيد درويش قيادة محمد حسن سيد درويش , كريشندو( المغرب ).

بالإضافة لـ 21 قائدا للفرق، هم: أحمد عامر ، عادل عايش، علاء عبد السلام، هشام نبوي ، أحمد عويضة ، محمد الموجى ، سعيد كمال ، ناير ناجى ، أحمد عاطف، أمير عبد المجيد ، مصطفى حلمى ، أحمد فرج , تامر فيظي ، إيهاب عبد الحميد ، حازم القصبجى ، محمد عبد الستار ، عادل مصطفى ، عزيز جورج، فاروق البابلى، عمر فرحات، ومحمد حسن سيد درويش.