شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "لعل الله يراني" لـ سهر الصايغ في مهرجان الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، في دورته الـ40 لأول مرة فيلم "لعل الله يراني" اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وهو فيلم روائي قصير من بطولة النجمة سهر الصايغ وإخراج محب وديع.

ويُعرض الفيلم ضمن الافلام المنافسة على جائزة أحمد الحضري لأفضل فيلم مصري قصير يُناقش القضايا الإنسانية، والتي يشارك بها 8 أفلام أخرى بالإضافة إلى هذا الفيلم، وكانت قد قررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق هذه الجائزة تخليداً لذكرى الناقد والمؤرخ الكبير ورئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الأسبق أحمد الحضري، وتُقدم الجائزة لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر.

وتدور أحداث الفيلم حول "دينا" التي تعتقد أنها مجرد رقم في الحياه، تُشعر دائماً بأنها لا قيمة لها ولا أحد يهتم بها، ودفعتها الضغوط النفسية الشديدة التي كانت تعاني منها إلى الانتحار، وقبله نشرت آخر كلماتها على حسابها الشخصي على الفيسبوك قائلة"أحببت الجميع، ولم يحبني أحد لذلك، حان وقت الرحيل، لعل الله يراني!".. ولكن فجأة تغيرت حياتها لحظة نشر تلك الكلمات.

وتُشارك في البطولة بجانب سهر الصايغ، الفنانة نانسي نبيل، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، ومدير التصوير كوتا طلعت، وديكور مينا ميلاد، ومونتاج بيشوي إيميل وموسيقى روماني ميشيل.

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.