ماجد المهندس| رسالة لـ عبد الله الرويشد وصلت إلى البكاء

ياسر رشاد - القاهرة - أثناء حفلته في الكويت، مساء أكس، وجه الفنان ماجد المهندس رسالة مؤثرة إلى الفنان القدير عبد الله الرويشد وسط الجمهور الغفير للحفل الذي تفاعل مع كلماته، الأمر الذي أوصله البكاء.

دعاء بالدموع من ماجد المهندس إلى عبد الله الرويشد

وبصوت يغلبه البكاء عبر ماجد المهندس عن خالص حبه وتقديره لـ عبد الله الرويشد داعيا له بالشفاء العادل والعودة إلى فنه وجمهوره ومجبيه، قائلا "الله يقومه بالسلامة ويرده لأهله وناسه وإلنا"، وتحدث عن عمق العلاقة بينهما التي تربطهما على المستوى الشخصي قبل الفني، قائلا: أنا بالنسبة لي، عبدالله أخ كبير وصاحب فضل كبير عليا".

وبمجرد انتهاء المهندس من تلك الذامات الطيبة تفاعل الجمهور معه بالتصفيق والهتافات الداعمه له و للرويشد، وفاجأهم المهندس بتقديم أغنية دنيا الوله" وهي واحدة من أشهر أعاني الرويشد.

في إبريل الماضي عاد عبد الله الرويشد إلى منزله في اللأيام الأولى من شهر رمضان الماضي ليستكمل رحلة علاجه في المنزل، وسط تكتم شديد من عائلته على الكشف عن حالته الصحية.

أعلنت أحد شركات الانتاج الغنائي الكبرى عن سفر عبد الله الرويشد إلى ألمانيا لاستكمال رحلته العلاجية دون الكشف عن حالته الصحية، إلا أنها كانت قد نشرت سابقًا عن استقرار وضعه الصحي وانه في مرحلة علاجية طبية روتينية.

يمر الآن عبد الله الرزيشد بفترة نقاهة استعدادًا لعودته دون الافصاح عن تطورات حالته الصحية بشكل تفصيلي، واكتفت المثادر القريبة منه بالتأكيد على وضعه الصحي الممتاز واستقراره.