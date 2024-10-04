«التعلب» و«الهجان» و«جمعة الشوان» كشفوا عبقرية المصريين

ياسر رشاد - القاهرة - تظل ملحمة أكتوبر المجيدة لوحة الشرف فى تاريخ الشعب المصرى، وهى الحرب التى غيرت مجرى التاريخ، ومجرى الصراع العربى الإسرائيلى، ولعل المبدعين لم يكونوا فى معزل عن تجسيد هذه الملحمة التاريخية فى أعمالهم الفنية سواء التليفزيونية أو السينمائية والتى جسدت بطولات الجنود وعقلية ودهاء رجال المخابرات المصرية، قبل وبعد أكتوبر، فظهرت الأعمال الدرامية، تعرض قصص البطولات والفدائيين الأبطال، وجيش الإسرائيليين المرتعد، لنقل هذه التجربة الاستثنائية التى غيرت وجه التاريخ، وتطرق المبدعين لتناول البعد الإنسانى والنفسى لمن عاشوا تلك اللحظات، وخلال الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر نستعرض أهم تلك الأعمال التى ما زالت تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة.

ومن أهم المسلسلات التى قدمت على الشاشة الصغيرة، سهرة تليفزيونية بعنوان ملحمة «كبريت» قدمت فى 1985 بطولة كرم مطاوع وسمية الألفى وسامى العدل وعبدالله محمود، وتدور أحداثه حول الشهيد البطل إبراهيم عبدالتواب قائد إحدى الكتائب التى سطرت ملحمة معركة كبريت، والتى أصبحت حديث وسائل الاعلام العالمية نظراً لبطولات الكتيبة بقيادة العقيد ابراهيم عبدالتواب، وركزت السهرة على الجوانب الانسانية فى كيفية التعامل بين القائد وصغار الضباط والجنود، ما زرع فيهم الحماس وتحقيق بطولات تكاد تكون مستحيلة، وكيف من خلال تلك العلاقة بين القائد والكتيبة تحقق نصر أكتوبر العظيم، حيث تعتبر ملحمة «كبريت» النقطة الفاصلة بين الجيشين الثانى والثالث الميدانى، إذ حاصر العدو القائد وجنوده لمدة 3 أشهر، قاوموا خلالها الجوع والعطش ببسالة إلى أن فقدوا اتصالهم بالقيادة، واستشهدوا واحدًا تلو الآخر دفاعًا عن الأرض، وعددهم 150 بطلاً، آخرهم الشهيد إبراهيم عبدالتواب.

وقدمت لأول مرة فى مسلسل إذاعى بطولة كرم مطاوع أيضاً من خلال المسلسل الإذاعى «أبطال على مدى الأزمان»، وكرم الرئيس الراحل أنور السادات اسم الشهيد ابراهيم عبدالتواب، فى الجلسة التاريخية لمجلس الشعب لتكريم ابطال حرب اكتوبر فى 19 فبراير 1974.

أيضا مسلسل «وادى فيران» وتدور أحداثه عن واقعة حقيقية، حدثت فى منطقة جنوب سيناء، خلال الفترة من نكسة يونيو 1967 وحتى نصر أكتوبر 73، ويعكس صورة من صور مقاومة أهالى سيناء للاحتلال الإسرائيلى للسيطرة على المنطقة، المسلسل بطولة حمدى أحمد وحنان ترك وجمال عبدالناصر وسميرة عبدالعزيز وعبدالغفار عودة وأحمد خليل وعبدالله محمود ومحمد التاجى ومغرد حجاب، تأليف الكاتب الصحفى عبده مباشر، وإخراج علاء كريم.

أيضا قدمت الدراما العديد من الأعمال الهامة التى تناولت دور المخابرات المصرية من بينها مسلسل «رأفت الهجان»، الذى قدم فى 3 أجزاء، وهو الملحمة الدرامية التى قدمت عناصر المخابرات المصرية بشكل مفصل، وبدأ عرض جزئه الأول فى نهاية الثمانينيات، واستمر عرض باقى أجزائه حتى منتصف التسعينيات، وهو مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، وتحكى سيرة البطل المصرى رفعت على سليمان الجمال الذى عُرف باسم «رأفت الهجان»، الذى تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلى للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال فى الإعداد لحرب أكتوبر، وهو من بطولة محمود عبدالعزيز ويوسف شعبان ويسرا وإخراج يحيى العلمى، وسيناريو وحوار صالح مرسى.

أيضا مسلسل «دموع فى عيون وقحة»، الذى قدم البطل جمعة الشوان الذى تمكن من التجسس على إسرائيل لصالح مصر، فترة من الزمن، أمد اسرائيل خلالها بالعديد من المعلومات المغلوطة التى كانت سببا فى نصر أكتوبر، إضافة لتمكنه من الحصول على جهاز إرسال نادر وقتها، لم تكن تملكه سوى إسرائيل، المسلسل بطولة عادل إمام ومعالى زايد وصلاح قابيل ومحمود الجندى ومشيرة إسماعيل، وإخراج يحى العلمى وسيناريو وحوار صالح مرسى.

أيضاً من ملفات المخابرات العامة قدمت الدراما مسلسل «الحفّار»، تم إنتاجه عام 1995، ويدور حول دور المخابرات المصرية، لتدمير حفار ضخم أسمه «كينتنج 1»، استقدمته إسرائيل عقب النكسة، وفى ذروة الصراع العربى الإسرائيلى، للقيام بعمليات تنقيب عن البترول فى سيناء، لدعم اقتصادها وإحراج الحكومة المصرية، ولكن المصريين تمكنوا عبر العديد من المغامرات وقصص البطولة، من تدمير الحفار وإخراجه من الخدمة نهائيا، فى أبيدجان بساحل العاج، المسلسل بطولة حسين فهمى ومصطفى فهمى، عن قصة صالح مرسى.

أيضا تم تقديم مسلسل «السقوط فى بئر سبع» يحكى قصة حقيقية مأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، اشتهرت باسم بطلتها الحقيقية «انشراح موسى»، وبدأت وقائعها فى العريش عقب الاحتلال الإسرائيلى لسيناء فى يونيو 1967، ويدور حول أسرة كاملة من أب وأم وثلاثة أولاد عاشوا على أرض مصر يكرسون جهدهم لخدمة إسرائيل، المسلسل إنتاج عام 1994، بطولة أبوبكر عزت وسعيد صالح وإسعاد يونس، وطارق الدسوقى، وأحمد ماهر، ومن إخراج نور الدمرداش.

ومسلسل «الثعلب» والذى يتناول بعض عمليات الفريق «رفعت جبريل» حينما كان يعمل ضابطاً - قبل أن يصير مديراً- للمخابرات العامة المصرية، وانتصاراته المبهرة أمام الموساد الإسرائيلى، وهو بطولة نور الشريف وصلاح ذو الفقار وإيمان وفادية عبدالغنى وعبدالله غيث، إخراج أحمد خضير، وتأليف إبراهيم مسعود.

أما مسلسل «العميل 1001» فيحكى قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية، عن زرع العميل المصرى 1001 داخل إسرائيل، فى فترة السبعينيات، والخدمات الجليلة التى قدمها لمصر، وكانت سبباً فى انتصارات أكتوبر، المسلسل سيناريو وحوار د.نبيل فاروق، إخراج شيرين عادل، وبطولة مصطفى شعبان، نور، نيللى كريم، ريهام عبدالغفور، رزان مغربى، جمال إسماعيل.

وأيضا مسلسل «حرب الجواسيس»، ويرصد جولة جديدة من ملفات الصراع العربى الإسرائيلى، فى الفترة ما بعد عام 1967، وحتى حرب أكتوبر 1973، ويروى قصة «سامية فهمى» التى كتبها الكاتب الراحل صالح مرسى، والمسلسل إنتاج عام 2009، بطولة منة شلبى وهشام سليم.

وعلى جانب آخر، ناقشت الدراما الإذاعية بعض بطولات حرب أكتوبر كان من بينها، مسلسل «البحث عن الذات» عن حياة بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات، والذى اذاعته شبكة البرنامج العام فى شهر مايو 1981، تناول المسلسل السيرة الذاتية للرئيس الراحل، وكيفية الخداع الاستراتيجى لإسرائيل قبيل الحرب، وكيف أدار السادات المعركة بحنكة ودهاء سياسى.

أيضا حلقات مسلسل «قصة حياة البطل الشهيد»، والذى يرصد حكايات للعديد من أبطال الحرب، حيث يتم عرض كل حلقة حكاية لبطل مختلف.

ومسلسل «العمر لحظة»، الذى تدور أحداثه حول قصة استشهاد اللواء «إبراهيم الرفاعى» وقام ببطولته كل من عمر الحريرى، عبدالله غيث، أمينة رزق، وهو من إخراج أحمد أبوزيد.

أيضاً مسلسل «شهيد اسمه موشيه»، يحكى المسلسل، قصة الشهيد عمرو طلبة، الذى تم دفنه فى إسرائيل ملفوف جثمانه بعلم مصرى، والعمل مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية.، وقام ببطولته كل من: أحمد مرعى، ومحمد الدفراوى، وسامح السيد، وكتب السيناريو الحوار ماهر عبدالحميد، وإخراج حسين عثمان.

مسلسل «ولادك يا بلد» بطولة سميحة أيوب، محمود مرسى، عبدالمنعم إبراهيم، أشرف أبو عوف.

مسلسل «أم الشهيد» بطولة أمينة رزق، شريف صبرى، جلال توفيق، فكرى صادق، سلوى عثمان.

مسلسل «العبور» عن قصة السيد فرج، إخراج محمد عثمان، بطولة كل من أشرف عبدالغفور، إيمان الطوخى، رشدى المهدى، محمد عبدالجواد.

مسلسل «لقاء الأبطال» تأليف عبدالمنعم شميس، بطولة حمدى غيث، مديحة حمدى، سناء شافع، المرسى أبوالعباس، وهو من إخراج أنور عبدالعزيز.

مسلسل «رنين الصمت» عن قصة عبده مباشر، بطولة صلاح قابيل، زوزو نبيل، رشدى المهدى، أحمد زكى، أحمد ماهر، والإخراج محمود يوسف.

مسلسل «ملحمة العبور» بطولة توفيق الدقن، أنور محمد أنور، عبدالعزيز رشدى المهدى، المرسى أبوالعباس، إخراج فاروق لطيف.

مسلسل «الصفقة» وهو عن دراما الجاسوسية، من ملفات «المخابرات المصرية» وهو من بطولة صلاح قابيل، ومديحة سالم وحسين الشربينى، وإخراج محمد عثمان.

مسلسل «الشمس لما تضحك» بطولة زوزو نبيل عبدالله فرغلى، وجدى العربى وإخراج عبده دياب.

أيضًا من ملفات المخابرات مسلسل «صياد الجواسيس» وقام ببطولته محسن سرحان وجلال الشرقاوى وحافظ أمين، وهو من تأليف وحيد حامد، وإخراج محمود يوسف.

مسلسل «شهداء القنال» من تأليف طاهر أبو فاشا، وإخراج ديمترى لوقا.

مسلسل قصة استشهاد اللواء «إبراهيم الرفاعى» وقام ببطولته كل من عمر الحريرى، عبدالله غيث، أمينة رزق، وهو من إخراج أحمد أبو زيد.

مسلسل «فرسان الحب والحرب» من تأليف السيد الشامى، بطولة عايدة عبدالعزيز، إسماعيل محمود، صفاء الطوخى، أحمد الشناوى.

مسلسل «أكتوبر يا آخر الحروب» تأليف فتحى رضوان، بطولة أمينة رزق، رأفت فهيم، عبدالوهاب خليل، عثمان محمد على.