لانا ديل راي إشترت فستان زفافها من متجر ملابس مستعملة.. وسعره صادم

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ميرنا وليد - بيروت - يبد أن الفنانة العالمية لانا ديل راي فضلت أن تتعامل مع يوم زفافها كغيرها من الناس وتتناسى فكرة أنها نجمة وتتبع البروتوكولات والفساتين الفاخرة.
فقد علم موقع تي أم زي أنها إختارت فستان زفافها من متجر للملابس المستعملة يحمل إسم Trashy Diva.
وقد ارتدت لانا ديل راي بفستان أبيض مكشكش ومكشوف الكتفين من متجر وقد إبتاعته في شهر أيار الماضي.
والفستان بحسب الموقع لا يمكن أن يتجاوز سعره الـ 400 دزولار أميركي وهو سعر زهيد بالنسبة إلى فستان زفاف وبالنسبة لفستان الزفاف الذي ترتديه النجمات عادة.
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