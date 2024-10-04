صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته في لبنان: “أكتر بلد اشتغلت فيها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعاد الفنان صلاح عبدالله ذكرياته في لبنان، تزامنًا مع الأحداث الصعبة التي تمر بها والحرب القائمة بين حزب الله وإسرائيل.

ونشر عبدالله صورة له في لبنان عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: “أكتر بلد رحتها وحبيتها واشتغلت فيها مسرح وفيديو وسينما، ولي فيها أحباب وأصدقاء أعتبرهم أهلي، ولا أملك الآن غير الدعاء لها ولهم.”

يُذكر أن صلاح عبدالله يعرض له حاليًا مسلسل “تيتا زوزو” على قناة “DMC”.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول الجدة الأرملة زوزو، التي كانت تعمل بالزراعة، ولديها ولدان وابنتان، حيث نتابع علاقتها بأحفادها وتعاملها معهم ومع المشكلات التي يواجهونها.

مسلسل “تيتا زوزو” من بطولة إسعاد يونس، ندا موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، محمد الكيلاني، مجدي بدر، صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين. تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.